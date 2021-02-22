Автовыкуп ДВ - срочный выкуп автомобилей до 95% от стоимости!

Срочный выкуп техники в Приморском крае

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Срочный выкуп авто По Владивостоку и Приморскому краю

Оформление за 30 мин Экономим ваше Время. Вся процедура занимает не больше 30 минут
Договор купли-продажи Несем полную ответственность за автомобиль после сделки
Оплата наличными Мы предлагаем вам реальную рыночную стоимость вашей техники. Наличными сразу!
Выкупаем любые автомобили Выкупаем: Исправные, После аварии, Кредитные, Залоговые, Арестованные, Премиум
Продать авто за 30 минут
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    Примеры выкупленных авто

    Марка, модель: Toyota ToyoAce
    Год выпуска: 2000 г.
    Стоимость выкупа: 500 000
    Марка, модель: Mazda Bongo
    Год выпуска: 1993 г.
    Стоимость выкупа: 100 000
    Марка, модель: Toyota Alphard
    Год выпуска: 2015 г.
    Стоимость выкупа: 2 000 000
    Марка, модель: Nissan Murano
    Год выпуска: 2019 г.
    Стоимость выкупа: 1 900 000
    Марка, модель: Honda Accord
    Год выпуска: 2014 г.
    Стоимость выкупа: 1 200 000

    Оптимальный пакет документов для продажи

    Технический паспорт транспортного средства, ПТС

    Генеральная доверенность, если вы представитель собственника

    Свидетельство о регистрации автомобиля, если авто не снято с учета

    Ваш личный паспорт

    ПРОДАТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ сегодня !

      Быстрая выплата наличными

      Быстрая выплата наличными

      Быстрая выплата наличными

      Быстрая выплата наличными

      Быстрая выплата наличными

      отзывы наших клиентов

      Оля Nissan Wingroad

      Оставляю реальный отзыв и говорю большое спасибо Антону. Он честно и порядочно сработал в покупке моей машины. Мы с мужем приехали во Владивосток для продажи машины из Уссурийска. Конечно с начала доверия не было, потому что в наше время везде обман и развод, т.к. мы не местные и первый раз пользовались такой услугой. Мы продавали свой автомобиль в 2020 году, время сложное для всех. Но все прошло отлично, деньги получили на руки наличными, не было ничего к чему можно было придраться. И вот сейчас обратились вновь, так как собрались поменять семейный автомобиль. Конечно я советую сразу обращаться именно сюда. Проверено и надёжно. Сбережете свои нервы! Спасибо большое Антону за хорошую работу!!!

      Олег Mazda Demio

      Мне нужно было срочно продать Мазду Demio, 2010 года с большим пробегом. Долго искал и звонил, случайно наткнулся в интернете на компанию Автовыкуп ДВ. Мы быстро договорились о встрече и буквально в течение двух часов я получил деньги за машину. Наличные получил сразу после заключения договора. Очень порадовало то, что директор (Антон) сам был заинтересован в том, чтобы машина была продана и по адекватной цене! Огромнейшее спасибо за отличный сервис!!! Автовыкуп ДВ желаю процветания!

      Анастасия Toyota Land Cruiser

      С компанией Автовыкуп ДВ я знакома еще с 2015г., долго искали как можно продать машину по выгодной цене и получить оплату сразу. Пришло время продавать свой автомобиль Toyota Land Cruiser, и я не задумываясь обратилась в Автовыкуп ДВ. Приехала в назначенный день в компанию и рассказала о своих пожеланиях по продаже своей машины. После всех моих пожеланий, Антон предложил выкупить мой автомобиль. Я все обдумала и согласилась. Большое спасибо Антону! Вот просто человек сказал и сделал, а это очень важно в наше время.

      Максим Toyota Mark II

      Столкнулся с выкупом авто впервые. Конечно, переживал, т.к. про аферистов и им подобным многие знают. Тем более пришлось продавать любимую машину по жизненным обстоятельствам и расставаться с ней очень не хотелось. Был очень приятно удивлен профессионализму ребят. Большое спасибо за работу, я остался доволен. Всем своим знакомым буду Вас рекомендовать. Желаю вам успехов и процветания. P.S. отдельное спасибо Антону за его внимание и профессионализм.

      Номер телефона
      +7 (999) 040-9999
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      Наш Адрес:
      Приморский край, город Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев 5а
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