отзывы наших клиентов

Оля Nissan Wingroad Оставляю реальный отзыв и говорю большое спасибо Антону. Он честно и порядочно сработал в покупке моей машины. Мы с мужем приехали во Владивосток для продажи машины из Уссурийска. Конечно с начала доверия не было, потому что в наше время везде обман и развод, т.к. мы не местные и первый раз пользовались такой услугой. Мы продавали свой автомобиль в 2020 году, время сложное для всех. Но все прошло отлично, деньги получили на руки наличными, не было ничего к чему можно было придраться. И вот сейчас обратились вновь, так как собрались поменять семейный автомобиль. Конечно я советую сразу обращаться именно сюда. Проверено и надёжно. Сбережете свои нервы! Спасибо большое Антону за хорошую работу!!!

Олег Mazda Demio Мне нужно было срочно продать Мазду Demio, 2010 года с большим пробегом. Долго искал и звонил, случайно наткнулся в интернете на компанию Автовыкуп ДВ. Мы быстро договорились о встрече и буквально в течение двух часов я получил деньги за машину. Наличные получил сразу после заключения договора. Очень порадовало то, что директор (Антон) сам был заинтересован в том, чтобы машина была продана и по адекватной цене! Огромнейшее спасибо за отличный сервис!!! Автовыкуп ДВ желаю процветания!

Анастасия Toyota Land Cruiser С компанией Автовыкуп ДВ я знакома еще с 2015г., долго искали как можно продать машину по выгодной цене и получить оплату сразу. Пришло время продавать свой автомобиль Toyota Land Cruiser, и я не задумываясь обратилась в Автовыкуп ДВ. Приехала в назначенный день в компанию и рассказала о своих пожеланиях по продаже своей машины. После всех моих пожеланий, Антон предложил выкупить мой автомобиль. Я все обдумала и согласилась. Большое спасибо Антону! Вот просто человек сказал и сделал, а это очень важно в наше время.