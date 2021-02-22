Круглосуточно
Без выходных
Нажимая кнопку "Узнать стоимость" я даю свое согласие на обработку персональных данных.
Технический паспорт транспортного средства, ПТС
Генеральная доверенность, если вы представитель собственника
Свидетельство о регистрации автомобиля, если авто не снято с учета
Ваш личный паспорт
Быстрая выплата наличными
Быстрая выплата наличными
Быстрая выплата наличными
Быстрая выплата наличными
Быстрая выплата наличными
Оставляю реальный отзыв и говорю большое спасибо Антону. Он честно и порядочно сработал в покупке моей машины. Мы с мужем приехали во Владивосток для продажи машины из Уссурийска. Конечно с начала доверия не было, потому что в наше время везде обман и развод, т.к. мы не местные и первый раз пользовались такой услугой. Мы продавали свой автомобиль в 2020 году, время сложное для всех. Но все прошло отлично, деньги получили на руки наличными, не было ничего к чему можно было придраться. И вот сейчас обратились вновь, так как собрались поменять семейный автомобиль. Конечно я советую сразу обращаться именно сюда. Проверено и надёжно. Сбережете свои нервы! Спасибо большое Антону за хорошую работу!!!
Мне нужно было срочно продать Мазду Demio, 2010 года с большим пробегом. Долго искал и звонил, случайно наткнулся в интернете на компанию Автовыкуп ДВ. Мы быстро договорились о встрече и буквально в течение двух часов я получил деньги за машину. Наличные получил сразу после заключения договора. Очень порадовало то, что директор (Антон) сам был заинтересован в том, чтобы машина была продана и по адекватной цене! Огромнейшее спасибо за отличный сервис!!! Автовыкуп ДВ желаю процветания!
С компанией Автовыкуп ДВ я знакома еще с 2015г., долго искали как можно продать машину по выгодной цене и получить оплату сразу. Пришло время продавать свой автомобиль Toyota Land Cruiser, и я не задумываясь обратилась в Автовыкуп ДВ. Приехала в назначенный день в компанию и рассказала о своих пожеланиях по продаже своей машины. После всех моих пожеланий, Антон предложил выкупить мой автомобиль. Я все обдумала и согласилась. Большое спасибо Антону! Вот просто человек сказал и сделал, а это очень важно в наше время.
Столкнулся с выкупом авто впервые. Конечно, переживал, т.к. про аферистов и им подобным многие знают. Тем более пришлось продавать любимую машину по жизненным обстоятельствам и расставаться с ней очень не хотелось. Был очень приятно удивлен профессионализму ребят. Большое спасибо за работу, я остался доволен. Всем своим знакомым буду Вас рекомендовать. Желаю вам успехов и процветания. P.S. отдельное спасибо Антону за его внимание и профессионализм.